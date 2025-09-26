Forbidden fruit anticipazioni dal 29 settembre al 3 ottobre 2025 | Yildiz in crisi per i rimproveri di Halit
anticipazioni di forbidden fruit: eventi e sviluppi della settimana dal 29 settembre al 3 ottobre 2025. Le prossime puntate di Forbidden Fruit riservano numerosi colpi di scena, con tensioni crescenti tra i protagonisti e situazioni che mettono alla prova le relazioni più strette. In questo contesto, si evidenziano momenti di forte intensità emotiva e decisioni cruciali che influenzeranno il corso degli eventi. Di seguito, un’analisi dettagliata delle anticipazioni per la settimana in arrivo. lunedì 29 settembre 2025: minacce e confronti tra Dündar, Caner ed Emir. situazione iniziale e sviluppo degli eventi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: forbidden - fruit
Zeynep scopre un segreto scioccante in Forbidden Fruit, le trame turche
Forbidden fruit: scopri la nuova soap turca di canale 5
Forbidden fruit 2025: seduzioni, ricatti e rivelazioni sorprendenti
Nei prossimi episodi di Forbidden Fruit, Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci) deciderà di farla pagare ad Alihan Tasdemir (Onur Tuna) per i suoi inganni. Dopo aver scoperto la sua intimità con Ender Celebi (Sevval Sam), chiederà al suo finto fidanzato Dundar (Erd - facebook.com Vai su Facebook
Forbidden Fruit, le anticipazioni di oggi in tv (mercoledì 10 settembre): il piano di Ender e le minacce a Zeynep e Alihan - X Vai su X
Forbidden Fruit anticipazioni puntate dal 29 settembre al 3 ottobre - Nuova settimana di Forbidden Fruit: ecco tutte le anticipazioni delle puntata dal 29 settembre al 3 ottobre della serie turca, in onda su Canale 5 alle 14:20 e su Mediaset Infinity. Lo riporta novella2000.it
Anticipazioni Forbidden Fruit 29 settembre 2025/ Dundar minaccia Emir e Caner, Kaju scappa via - Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà lunedì 29 settembre 2025, spaventato da Emir e Caner Dundar li minaccia con una pistola. Riporta ilsussidiario.net