Forbidden fruit 2 replica puntata del 26 settembre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 26 settembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Dundar si presenta all’entrata della Falcon Airlines con delle auto per chiedere scusa a Zeynep. Alihan assiste alla scena e, vedendo che l’uomo è armato, si preoccupa, ma Zeynep mette in chiaro che non sono fatti suoi. Ender rilascia un’intervista in cui parla del suo recente matrimonio proprio davanti a Zeynep, che è visibilmente scossa. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: forbidden - fruit
