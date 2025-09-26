Food Stock Festival del Cibo di Strada
Food Stock torna a Roma: 3-5 ottobre all’Appia Joy Park per tre giorni di street food, musica e magia sotto le stelle a ingresso gratuito.Dopo il successo delle precedenti edizioni, Food Stock riaccende i motori nel cuore verde della Capitale: dal venerdì 3 a domenica 5 ottobre l’evento dedicato. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: food - stock
An Italian autumn classic, Mario Matassa shares a simple but flavoursome recipe for chestnut soup with mushrooms : https://www.italytravelandlife.com/food/zuppa-di-castagne-chestnut-soup/ - facebook.com Vai su Facebook
Cibo per pensare - Lo Yeast photo festival, in Puglia, mette in relazione il cibo con la fotografia per raccontare i nostri consumi, lo sfruttamento dei territori e le ingiustizie sociali. Si legge su internazionale.it
Festival del cibo di strada. Cucina da tutto il mondo - La rassegna promossa da Confesercenti si terrà dal 4 al 6 ottobre in piazza della Libertà con venti stand italiani e internazionali di pietanze tipiche. ilrestodelcarlino.it scrive