Fonti Mur Bernini chiederà i danni per le occupazioni

ROMA – Il ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, segue con la massima attenzione la situazione negli atenei italiani interessati da occupazioni. La realtà più preoccupante riguarda al momento Genova, dove un dipendente tecnico-amministrativo è stato aggredito mentre tentava di accedere al rettorato di via Balbi 5, attualmente occupato. Nello stesso ateneo – secondo quanto riferito dall’Università – si sono registrati gravi atti vandalici, con danneggiamenti, imbrattamenti e scritte offensive sui muri. Il ministero, accertate le responsabilità da parte delle forze dell’ordine e della magistratura, chiederà il rimborso dei danni subiti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

