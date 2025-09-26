Fondo nazionale strategico Banca del Fucino Spa e Quinto Giro investimenti nel capitale di Consorzi Agrari d' Italia Spa

È stato sottoscritto un accordo di investimento tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per conto del comparto Fondo Nazionale Strategico (“FNS”) del patrimonio destinato Patrimonio Rilancio, B.F. S.p.A. (“BF”), Banca del Fucino S.p.A. (“BdF”), Quinto Giro Investimenti s.r.l. (“QG”), Consorzi Agrari d’Italia S.p.A. (“CAI”), Consorzio Agrario dell’Emilia S.c.r.l. (il “Consorzio Emilia”), Consorzio Agrario del Nord-Est S.c.r.l. (il “Consorzio Nord-Est”), Consorzio Agrario del Tirreno S.c.r.l. (il “Consorzio Tirreno”), Consorzio Agrario di Siena S.c.r.l. (il “Consorzio Siena”), Società Consortile Consorzi Agrari S. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fondo nazionale strategico, Banca del Fucino Spa e Quinto Giro investimenti nel capitale di Consorzi Agrari d'Italia Spa

In questa notizia si parla di: fondo - nazionale

Angeloni: “Fondo nazionale per l’innovazione e la tecnologia è una priorità”

Spettacolo, fondazioni lirico-sinfoniche: ripartiti i 200 milioni del Fondo nazionale. Più di 14 mln al San Carlo di Napoli

Turismo, Fondo Unico nazionale 2025: richieste di contributo entro il 15 settembre

Fondo Dote Famiglia 2025 – Al via le domande! È stato stanziato un fondo nazionale da 30 milioni di euro per garantire ai bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni, appartenenti a famiglie con ISEE inferiore a 15.000 €, l’accesso gratuito a corsi sportivi! Fino a - facebook.com Vai su Facebook

Fondo nazionale strategico, Banca del Fucino Spa e Quinto Giro investimenti nel capitale di Consorzi Agrari d'Italia Spa - , per conto del comparto Fondo Nazionale Strategico (“FNS”) del patrimonio destinato Patrimonio Rilancio, B. Segnala ilgiornale.it

Sottoscritto l'accordo per l'ingresso del Fondo Nazionale Strategico, Banca del Fucino S.p.A. e Quinto Giro Investimenti S.R.L. nel capitale sociale di Consorzi Agrari d'Italia ... - In data odierna è stato sottoscritto un accordo di investimento tra Cassa Depositi e Prestiti S. Si legge su iltempo.it