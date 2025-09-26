Fondi Qatar gestiti da Netanyahu Mazzucco accusa Tel Aviv | Hamas creata da Israele come nemico utile per proprio espansionismo - VIDEO

Mazzucco accusa: Netanyahu ha creato e finanziato Hamas per rafforzarlo come nemico utile per la propria politica espansionista, contro l'Autorità Nazionale Palestinese Il regista e sceneggiatore Massimo Mazzucco ha accusato Israele di aver creato e alimentato Hamas, in un breve video diffuso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Israele, Golan smaschera Netanyahu: "Ha ricevuto fondi dal Qatar, che finanzia Hamas, inviato denaro a lui e famiglia per acquistare casa in Inghilterra"

Netanyahu gestisce fondi Qatar che finanziano Hamas: strategia di tenere vivo "terrorismo" per annientare Gaza e mantenere potere in Israele

La rivolta dell’ex agente del Mossad: «Fondi dal Qatar e conti in criptovalute? Ora inchiesta su Netanyahu e la famiglia»

fondi qatar gestiti netanyahuIs a Qatar connection haunting Netanyahu? A former Mossad spymaster thinks Israel should dig deeper - Doha's funding of Hamas and allegations about the prime minister's relation with the small Gulf emirate stir a national debate ... Scrive corriere.it

Golan, 'fondi dal Qatar a Netanyahu e alla famiglia' - Il presidente del partito dei Democratici Yair Golan, ha presentato una memoria difensiva in risposta alla causa intentata contro di lui da Benyamin Netanyahu, che lo accusa di diffusione di menzogne ... Come scrive ansa.it

