Fondi per i vigili del fuoco accusati raccolti 85mila euro

Udinetoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I tre vigili del fuoco accusati di omicidio colposo per la morte di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar nella tragedia del Natisone andranno a processo con il rito abbreviato. Per le loro spese legali si stima una cifra sui 300mila euro, solo in parte coperta da assicurazione: per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

