Fondazione Rava In campo grandi ospiti per le nozze d’argento
Musica classica e pop nel Duomo di Milano, mercoledì 1° ottobre con inizio alle ore 20.30 per festeggiare i 25 anni della Fondazione Francesca Rava. Amii Stewart, Arisa, Paola Turci si uniscono ai Cameristi della Scala al fianco di bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà, in Italia e nel mondo. Sarà presente dunque anche il coro I Musici Cantori di Milano e i maestri Giuseppe Arezzo e Giuseppe Barbera, al pianoforte. La Fondazione rappresenta in Italia NPH – Nuestros Pequeños Hermanos (I nostri piccoli fratelli e sorelle), organizzazione umanitaria internazionale che dal 1954 salva i bambini orfani e abbandonati, nelle sue Case, scuole ed ospedali in 9 Paesi dell’America Latina; rappresenta la Fondazione St Luc di Haiti che riunisce i ragazzi cresciuti nella Casa NPH sull’isola ed è impegnata, in particolare ad Haiti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: fondazione - rava
Festival del Cinema di Venezia, Wica premia la Fondazione Francesca Rava
Fondazione Rava, 25 anni. Classica e pop in Duomo per soccorrere gli ultimi: "Salviamo i bimbi di Haiti"
Nei giorni scorsi a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, si è tenuto il Concerto di solidarietà della Banda Musicale della Marina Militare, un evento straordinario organizzato a favore della Fondazione Francesca Rava - NPH Italia ETS, per il progetto Borse - facebook.com Vai su Facebook
Fondazione Rava. In campo grandi ospiti per le nozze d’argento - Musica classica e pop nel Duomo di Milano, mercoledì 1° ottobre con inizio alle ore 20. Scrive quotidiano.net
I 25 anni di Fondazione Rava. Solidarietà, grandi traguardi - NPH Italia ETS che in tutto questo tempo si è prodigata con un aiuto concreto all’infanzia e all’adolescenza in ... quotidiano.net scrive