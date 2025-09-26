Fondazione Rava In campo grandi ospiti per le nozze d’argento

Musica classica e pop nel Duomo di Milano, mercoledì 1° ottobre con inizio alle ore 20.30 per festeggiare i 25 anni della Fondazione Francesca Rava. Amii Stewart, Arisa, Paola Turci si uniscono ai Cameristi della Scala al fianco di bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà, in Italia e nel mondo. Sarà presente dunque anche il coro I Musici Cantori di Milano e i maestri Giuseppe Arezzo e Giuseppe Barbera, al pianoforte. La Fondazione rappresenta in Italia NPH – Nuestros Pequeños Hermanos (I nostri piccoli fratelli e sorelle), organizzazione umanitaria internazionale che dal 1954 salva i bambini orfani e abbandonati, nelle sue Case, scuole ed ospedali in 9 Paesi dell’America Latina; rappresenta la Fondazione St Luc di Haiti che riunisce i ragazzi cresciuti nella Casa NPH sull’isola ed è impegnata, in particolare ad Haiti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

