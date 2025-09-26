Folla e applausi per Albanese | Genocidio in Palestina noi possiamo fermarlo Stop business con Israele

Ravenna, 26 settembre 2025 – È stata preceduta dagli applausi dai tanti che non sono riusciti a entrare negli spazi di via Zara 26 la relatrice speciale delle Nazioni unite per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese. FABRIZIO ZANI FOTOGRAFO La capienza, infatti, si fermava a 500 persone e almeno un centinaio sono rimaste fuori. Poi, di nuovo applausi e il coro “ Siamo tutti Francesca Albanese ”. Ma ancor più calorosa è stata l’accoglienza al Comitato Autonomo Portuale, che una settimana fa ha bloccato un carico di armi dirette a Israele. La giornata della relatrice delle Nazioni Unite è iniziata alle 13 al Terminal Container per l’incontro con i portuali, poi è continuata in Municipio, dove c’è stato l’incontro a porte chiuse con il sindaco Alessandro Barattoni, che ha commentato: “Ci siamo confrontati su quello che è accaduto nelle ultime settimane qui a Ravenna e su quanto accade quotidianamente nella Striscia di Gaza e sulla necessità di continuare a tenere alta l’attenzione e fare rete”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

