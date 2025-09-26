Foligno caos alla stazione | blocca tutto perché il treno non parte arrestato
Caos alla stazione e momenti di alta tensione. La polizia di Foligno ha arrestato un 32enne, cittadino nigeriano con diversi precedenti per spaccio, lesioni personali e rissa, per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di servizio pubblico. Secondo la ricostruzione della Questura di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
