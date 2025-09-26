Foligno 32enne dà in escandescenze per un treno in ritardo | aggredisce poliziotti e viene arrestato

Un 32enne nigeriano è stato arrestato a Foligno per resistenza e interruzione di pubblico servizio dopo aver aggredito agenti e personale ferroviario. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

