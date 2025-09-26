folgore prima uscita la nuova squadra

Prima uscita ufficiale della Folgore femminile Pallavolo di San Miniato. In attesa dell’inizio del campionato di serie C al via tra poche settimane, le giallorosse hanno organizzato il Memorial Mario Bacchi giunto alla quarta edizione. La coppa è andata alla Pallavolo Cascina vincente per 3-1 sulle padrone di casa premiate da Mara, la moglie di Mario Bacchi storica figura della società sanminiatese. Un primo test per valutare lo stato di preparazione del team affidato a coach Pier Paolo Sala affiancato dal vice da Rovini Roberto. L’organico è cosi composto: al palleggio la riconfermata Camilla Ricci e Luisa Ermelani proveniente dalla 1^ Divisione della società. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

