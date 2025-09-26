Folgore prima uscita La nuova squadra
Prima uscita ufficiale della Folgore femminile Pallavolo di San Miniato. In attesa dell’inizio del campionato di serie C al via tra poche settimane, le giallorosse hanno organizzato il Memorial Mario Bacchi giunto alla quarta edizione. La coppa è andata alla Pallavolo Cascina vincente per 3-1 sulle padrone di casa premiate da Mara, la moglie di Mario Bacchi storica figura della società sanminiatese. Un primo test per valutare lo stato di preparazione del team affidato a coach Pier Paolo Sala affiancato dal vice da Rovini Roberto. L’organico è cosi composto: al palleggio la riconfermata Camilla Ricci e Luisa Ermelani proveniente dalla 1^ Divisione della società. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: folgore - prima
Folgore Fucecchio Ecco la nuova guida . A Gorgeri la prima squadra e l’Under 17
Rimonta Milan Futuro. Folgore ancora prima
Termina 1-1 la prima di campionato in casa della Cluentina. Per la Folgore gol di testa di Aquila. - facebook.com Vai su Facebook
Folgore Fucecchio Ecco la nuova guida . A Gorgeri la prima squadra e l’Under 17 - Archiviata la gestione Pistolesi, durata appena una stagione, in vista di un altro campionato di Serie C la Folgore Fucecchio ha deciso di affidare la guida tecnica della prima squadra a Luca Gorgeri, ... Riporta lanazione.it