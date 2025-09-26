FlotillaPiantedosi | attenti alle piazze

19.25 "C'è l'intenzione da parte di alcuni di trasformare questa causa in qualcosa che potrà riflettersi nelle piazze. I tempi previsti per l'arrivo della Flotilla in zona critica sono pochi giorni Oggi ho incontrato i miei collaboratori più stretti per vedere come organizzarci nelle principali piazze italiane". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, parlando della proposta di mediazione respinta dalla Flotilla e delle parole di Landini ha detto che se qualcuno farà qualcosa alle barche della Flotilla scatenerà lo sciopero". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it