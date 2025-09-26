Flotilla | non noi a dover cambiare rotta
13.55 Conta di ripartire in giornata, rotta su Gaza, la Flotilla Sumud. L'annuncio è della portavoce per l'Italia, Delia: "Sappiamo che i rischi sono molto reali ma non dobbiamo essere noi a dover cambiare rotta", sottolinea. "Chiediamo di far rispettare il diritto internazionale -aggiunge-, se al nostro posto quando siamo stati attaccati dai droni ci fosse stata una barca di turisti italiani cosa sarebbe successo? Siamo anche noi cittadini italiani. Perché non si interviene su chi ha generato quegli attacchi?". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: flotilla - dover
Le "intimidazioni" (pt 3) alla Flotilla, le uscite recenti del governo Meloni, la narrativa mediatica su lunedì, le parole di Salvini in Israele... Chiedo onestamente, senza dover chiarire le mie idee sul tema: sono pressioni o distrazioni da quello che sta succedendo - X Vai su X
Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla salpate ieri da Barcellona sono tornate indietro per il maltempo, ma ripartiranno presto. A Israele, che minaccia di trattarli come terroristi, gli attivisti rispondono: "I nostri governi hanno il dovere di tutelarci". Jari Pilati - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla pronta a partire da Creta per Gaza, Mattarella: 'Accolga la mediazione' - L'intervento del presidente sulla missione degli attivisti che si erano detti intenzionati a proseguire per Gaza (ANSA) ... ansa.it scrive
L'appello di Mattarella alla Flotilla: 'Accolga la mediazione del Patriarcato Latino' - L'intervento del presidente sulla missione degli attivisti che si erano detti intenzionati a proseguire per Gaza (ANSA) ... Da ansa.it