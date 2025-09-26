Flotilla | non noi a dover cambiare rotta

26 set 2025

13.55 Conta di ripartire in giornata, rotta su Gaza, la Flotilla Sumud. L'annuncio è della portavoce per l'Italia, Delia: "Sappiamo che i rischi sono molto reali ma non dobbiamo essere noi a dover cambiare rotta", sottolinea. "Chiediamo di far rispettare il diritto internazionale -aggiunge-, se al nostro posto quando siamo stati attaccati dai droni ci fosse stata una barca di turisti italiani cosa sarebbe successo? Siamo anche noi cittadini italiani. Perché non si interviene su chi ha generato quegli attacchi?". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

