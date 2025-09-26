Flotilla la Farnesina agli italiani a bordo | Sconsigliato proseguire
La nota della Farnesina è chiara e recita testualmente: "Il governo italiano ha preso atto del rifiuto della Flotilla di consegnare gli aiuti in un porto neutrale", scrive il ministero degli Esteri. Offriremo assistenza a chi deciderà di fermarsi in Grecia e tornare in Italia, aggiunge. Ma quanti proseguono sappiano che l'iniziativa è sconsigliata. "Chi la intraprende si assume in proprio tutti i rischi e sotto la sua personale responsabilità", avverte il ministero. Di più: l’invio in zona di una nave militare italiana serve a eventuali necessità di soccorso in mare, ma non per difesa oppure offesa sul piano militare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
