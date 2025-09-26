Flotilla tira dritto | A Gaza

Quotidiano.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avanti verso la costa di Gaza. Come prima, più di prima. La Gsf (Global Sumud Flotilla) non accetta la mediazione italo-vaticana per sbarcare gli aiuti umanitari a Cipro. E forte della mobilitazione generale, ottiene la protezione della Marina militare italiana dopo l’attacco "flashbang" subito da droni israeliani nelle acque di Creta. La fregata Fasan attivata in velocità dal ministro della Difesa Guido Crosetto oggi sarà sostituita dalla fregata missilistica Alpino. Il supporto, applaudito dall’opposizione (che invece critica Giorgia Meloni per le parole dette all’Onu), si fermerà a 12 miglia nautiche dalla Striscia occupata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

