Flotilla Tajani | sappiamo che la situazione è a rischio

Quotidiano.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Telese Terme (Bn), 26 set. (askanews) - "Sappiamo che la situazione è a rischio, c'è la nave della Marina Militare per fare interventi di protezione civile, non per operazioni militari, in caso ci siano dei problemi che possono riguardare i cittadini italiani, abbiamo anche dato la nostra disponibilità a dare servizi anche a cittadini non italiani". Così il ministro degli Esteri e segretario di Fi Antonio Tajani alla festa del partito a Telese Terme (Bn). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

flotilla tajani sappiamo che la situazione 232 a rischio

© Quotidiano.net - Flotilla, Tajani: sappiamo che la situazione è a rischio

In questa notizia si parla di: flotilla - tajani

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione  Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Tajani parla con Sa'ar, due opzioni per attivisti Flotilla

Freedom Flotilla, Tajani sente Sa’ar: due opzioni per gli attivisti italiani che erano a bordo

Flotilla, Tajani: sappiamo che la situazione è a rischio - "Sappiamo che la situazione è a rischio, c'è la nave della Marina Militare per fare interventi di protezione civile, non per operazioni militari, in caso ci sia ... Secondo libero.it

flotilla tajani sappiamo situazioneFlotilla, il Pd si associa all’appello di Mattarella. Tajani: “Non si può dire no”. Conte agli attivisti: “Riflettete bene” - Pal, il centrosinistra – con accenti diversi – fa appello al senso di responsabilità degli attivisti. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Tajani Sappiamo Situazione