Telese Terme, 26 set. (askanews) - La Global Sumud Flotilla cambi idea e ascolti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È l'appello del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, segretario di Fi, a Telese Terme (Bn) per l'avvio della festa di partito. "L'appello di Mattarella - ha aggiunto - ha un valore simbolico altissimo, è un appello a consegnare tutto alla Chiesa per poi, attraverso il consenso del governo israeliano, consegnare alla popolazione civile di Gaza gli aiuti. Mi auguro che venga ascoltato, è vero che hanno detto di no però credo che sia un appello al quale non si può non rispondere in maniera positiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Flotilla, Tajani: mi auguro cambino idea e dicano sì a Mattarella