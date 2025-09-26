ABBONATI A DAYITALIANEWS Un invito a rivedere le posizioni. Il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, intervenuto alla festa del partito “Libertà” a Telese Terme, ha definito “altissimo” il valore simbolico dell’appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Flotilla. Tajani ha dichiarato che, nonostante il rifiuto iniziale, si tratta di una richiesta a cui “non si può non rispondere in maniera positiva”, auspicando che possa portare a un ripensamento. “Il no può diventare un sì”. Secondo il vicepremier, il messaggio del Capo dello Stato merita una riflessione profonda, perché “ si può anche cambiare idea: il no può diventare un sì ”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Flotilla, Tajani: “L’appello di Mattarella non può restare inascoltato”