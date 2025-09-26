Flotilla Tajani | L’appello di Mattarella non può restare inascoltato

Dayitalianews.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un invito a rivedere le posizioni. Il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, intervenuto alla festa del partito “Libertà” a Telese Terme, ha definito “altissimo” il valore simbolico dell’appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Flotilla. Tajani ha dichiarato che, nonostante il rifiuto iniziale, si tratta di una richiesta a cui “non si può non rispondere in maniera positiva”, auspicando che possa portare a un ripensamento. “Il no può diventare un sì”. Secondo il vicepremier, il messaggio del Capo dello Stato merita una riflessione profonda, perché “ si può anche cambiare idea: il no può diventare un sì ”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

flotilla tajani l8217appello di mattarella non pu242 restare inascoltato

© Dayitalianews.com - Flotilla, Tajani: “L’appello di Mattarella non può restare inascoltato”

In questa notizia si parla di: flotilla - tajani

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione  Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Tajani parla con Sa'ar, due opzioni per attivisti Flotilla

Freedom Flotilla, Tajani sente Sa’ar: due opzioni per gli attivisti italiani che erano a bordo

flotilla tajani l8217appello mattarellaTajani, non si può dire ‘no’ all’appello di Mattarella - TELESE TERME, 26 SET – “Credo che sia la soluzione migliore, mi pare che l’appello del presidente della Repubblica abbia un valore simbolico altissimo, mi auguro che venga ascoltato. Segnala msn.com

flotilla tajani l8217appello mattarellaFlotilla, l’appello di Mattarella perché si fermino le navi. La sinistra ignorerà anche lui? - Il Presidente Mattarella invita la Flotilla a fermare la spedizione verso Gaza e a consegnare gli aiuti al Patriarca Latino di Gerusalemme in sicurezza. Da tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Tajani L8217appello Mattarella