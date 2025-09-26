Flotilla Tajani | I civili non si aiutano forzando un blocco E il vicepremier prova a mediare tramite Schlein
"Tutti vogliamo una de-escalation, e stiamo facendo tutto il possibile perché gli aiuti umanitari che Flotilla trasporta arrivino davvero a destinazione. È così che si aiuta la popolazione civile, come sta facendo l'Italia, che siamo il primo Paese europeo per accoglienza dei palestinesi. Non è forzando un blocco navale di un Paese in guerra che si aiutano i civili". A ribadirlo il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, in un'intervista al 'Corriere della Sera', che lancia un appello alla responsabilità da parte di tutti. "La mediazione - aggiunge - al momento è stata rifiutata, ma ci auguriamo che ci ripensino e si continui a lavorare. 🔗 Leggi su Iltempo.it
