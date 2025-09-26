Flotilla Tajani | cambino idea e dicano sì a Mattarella

Telese Terme, 26 set. (askanews) – La Global Sumud Flotilla cambi idea e ascolti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È l’appello del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, segretario di Fi, a Telese Terme (Bn) per l’avvio della festa di partito. “L’appello di Mattarella – ha aggiunto – ha un valore simbolico altissimo, è un appello a consegnare tutto alla Chiesa per poi attraverso il consenso del governo israeliano consegnare alla popolazione civile di Gaza gli aiuti. Mi auguro che venga ascoltato, è vero che hanno detto di no però credo che sia un appello al quale non si può non rispondere in maniera positiva. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

