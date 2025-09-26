Flotilla Tajani | cambino idea e dicano sì a Mattarella
Telese Terme, 26 set. (askanews) – La Global Sumud Flotilla cambi idea e ascolti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È l’appello del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, segretario di Fi, a Telese Terme (Bn) per l’avvio della festa di partito. “L’appello di Mattarella – ha aggiunto – ha un valore simbolico altissimo, è un appello a consegnare tutto alla Chiesa per poi attraverso il consenso del governo israeliano consegnare alla popolazione civile di Gaza gli aiuti. Mi auguro che venga ascoltato, è vero che hanno detto di no però credo che sia un appello al quale non si può non rispondere in maniera positiva. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: flotilla - tajani
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
Tajani parla con Sa'ar, due opzioni per attivisti Flotilla
Freedom Flotilla, Tajani sente Sa’ar: due opzioni per gli attivisti italiani che erano a bordo
Flotilla, Tajani: "I civili non si aiutano forzando un blocco" - X Vai su X
Con un atto di coraggio e dignità, la Global Sumud Flotilla ha deciso di diffidare, attraverso i propri legali, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto. Perché di fronte alle parole indegne di Meloni, che invece di difen - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Tajani: cambino idea e dicano sì a Mattarella - (askanews) – La Global Sumud Flotilla cambi idea e ascolti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Secondo itacanotizie.it
Flotilla, Tajani: "I civili non si aiutano forzando un blocco" - escalation, e stiamo facendo tutto il possibile perché gli aiuti umanitari che Flotilla trasporta arrivino davvero ... Da iltempo.it