Flotilla salpa da Creta verso Gaza | no a ogni mediazione l’obiettivo rompere il blocco navale

"Su Gaza la situazione è molto più pericolosa di quanto possa apparire", ha spiegato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, chiarendo che l'obiettivo del governo resta quello di tenere al sicuro i suoi cittadini che hanno preso porta alla missione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

