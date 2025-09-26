Flotilla salpa da Creta verso Gaza | no a ogni mediazione l’obiettivo rompere il blocco navale

"Su Gaza la situazione è molto più pericolosa di quanto possa apparire", ha spiegato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, chiarendo che l'obiettivo del governo resta quello di tenere al sicuro i suoi cittadini che hanno preso porta alla missione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La nave umanitaria Freedom Flotilla salpa verso Gaza, a bordo il messinese Antonio Mazzeo

Global Sumud Flotilla, da Barcellona a Gaza salpa la grande flotta civile internazionale contro l’assedio

Gaza,salpa da Barcellona Flotilla Sumud

flotilla salpa creta versoFlotilla per Gaza, droni e bombe sonore: tre barche colpite a sud di Creta - Esplosioni in mare aperto, vele lacerate e comunicazioni disturbate: la Global Sumud Flotilla, convoglio umanitario diretto a Gaza, denuncia una serie di ... Si legge su pupia.tv

Flotilla, salpata la nave spagnola che fornirà protezione alle imbarcazioni dirette a Gaza: ecco il pattugliatore “Furor”. Le barche in partenza da Creta - La nave di azione marittima “Furor” della Marina spagnola è salpata all'alba di oggi dal porto di Cartagena (Murcia) verso il Mediterraneo orientale ... Lo riporta ilmessaggero.it

