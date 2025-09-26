Flotilla rifiuta l’appello di Mattarella | Valuteremo mediazioni ma non cambieremo rotte

Ildifforme.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una nota firmata e pubblicata dal Quirinale, il Presidente della Repubblica invita coloro che si trovano a bordo della spedizione a rivalutare la proposta di mediazione del Patriarcato Latino per la consegna degli aiuti a Gaza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

flotilla rifiuta l8217appello di mattarella valuteremo mediazioni ma non cambieremo rotte

© Ildifforme.it - Flotilla rifiuta l’appello di Mattarella: “Valuteremo mediazioni, ma non cambieremo rotte”

In questa notizia si parla di: flotilla - rifiuta

Freedom Flotilla sequestrata in Israele, il padre di Tony Lapiccirella: “Mio figlio rifiuta il rimpatrio volontario”

La Flotilla rifiuta la proposta di fermarsi a Cirpo: “Obiettivo rimane rompere l’assedio e consegnare gli aiuti a Gaza”

Aiuti a Gaza via Cipro, la Flotilla rifiuta la proposta del governo. Ira di Israele | I politici italiani a bordo: "Va spezzato il blocco navale"

flotilla rifiuta l8217appello mattarellaMattarella chiede alla Flotilla di fermarsi - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto un appello alle persone a bordo delle barche della Global Sumud Flotilla, la grande iniziativa civile per portare cibo e altri beni essenzia ... Segnala ilpost.it

Corrado(Pd),sarò sulla Flotilla, invoco protezione di Mattarella - "Gentile Presidente Mattarella, invoco la Sua protezione per me e per tutte e tutti coloro che partiranno con la Global Sumud Flotilla. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Rifiuta L8217appello Mattarella