Flotilla rifiuta l’appello di Mattarella | Valuteremo mediazioni ma non cambieremo rotte
In una nota firmata e pubblicata dal Quirinale, il Presidente della Repubblica invita coloro che si trovano a bordo della spedizione a rivalutare la proposta di mediazione del Patriarcato Latino per la consegna degli aiuti a Gaza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Freedom Flotilla sequestrata in Israele, il padre di Tony Lapiccirella: “Mio figlio rifiuta il rimpatrio volontario”
La Flotilla rifiuta la proposta di fermarsi a Cirpo: “Obiettivo rimane rompere l’assedio e consegnare gli aiuti a Gaza”
Aiuti a Gaza via Cipro, la Flotilla rifiuta la proposta del governo. Ira di Israele | I politici italiani a bordo: "Va spezzato il blocco navale"
Gaza, Flotilla rifiuta mediazione italiana. La Farnesina: «Sconsigliato proseguire» - X Vai su X
La delegazione italiana della #Flotilla rifiuta la proposta di mediazione italiana, ossia la consegna degli aiuti a #Cipro. "Vogliamo rompere l'assedio". Ma ora le navi rischiano grossissimo - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella chiede alla Flotilla di fermarsi - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto un appello alle persone a bordo delle barche della Global Sumud Flotilla, la grande iniziativa civile per portare cibo e altri beni essenzia ... Segnala ilpost.it
Corrado(Pd),sarò sulla Flotilla, invoco protezione di Mattarella - "Gentile Presidente Mattarella, invoco la Sua protezione per me e per tutte e tutti coloro che partiranno con la Global Sumud Flotilla. Secondo ansa.it