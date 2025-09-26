Flotilla respinge la proposta di Mattarella
La Flotilla respinge le parole di Mattarella che aveva invitato l'equipaggio ad accogliere la mediazione del Patriarcato Latino, senza mettere a rischio l'incolumità dei partecipanti alla missione diretta verso Gaza. "Condividiamo al cento per cento - spiega Maria Elena Delia, portavoce italiana della spedizione - la necessità della tutela della vita umana, sottolineata nell'appello del Presidente della Repubblica, ma non possiamo accettare questa proposta". Motivo per cui viene confermato, quanto portato avanti dal Tempo, ovvero che oltre alle regioni di solidarietà dietro alla spedizione ci fossero anche questioni di natura ideologica e politica. 🔗 Leggi su Iltempo.it
