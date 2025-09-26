Flotilla respinge appello Mattarella

15.06 "Non possiamo accettare questa proposta perché arriva per evitare che le nostre barche navighino in acque internazionali con il rischio di essere attaccate". Così la portavoce per l'Italia della Global Sumud Flotilla, Delia, in merito all'appello del presidente Mattarella di accettare la proposta di mediazione. Delia aggiunge che cambiare rotta significa ammettere che si lascia operare un governo in modo illegale senza poter far nulla. Mattarella avrebbe sentito la premier Meloni prima di lanciare il suo appello. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

