Flotilla portavoce italiana Delia rientra per dialogo con istituzioni Mattarella | Accogliete la mediazione Nave spagnola Furor fornirà protezione
«Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: flotilla - portavoce
La flotilla di Greta Thunberg bufera: "Portavoce fotografato con capo di Hamas"
La flotilla di Greta nella bufera: "Portavoce fotografato con capo di Hamas"
Flotilla, il portavoce vicino a Greta beccato con uno dei capi di Hamas: c'è la foto
#NEWS - #Flotilla: non possiamo accogliere l'appello di #Mattarella. "Non possiamo accettare questa proposta perché arriva per evitare che le nostre barche navighino in acque internazionali con il rischio di essere attaccati". Così la portavoce per l'Italia dell - X Vai su X
Risponde al Presidente Mattarella Maria Elena Delia portavoce italiana della Global Sumud Flotilla. «Non possiamo accettare la proposta del Presidente Mattarella di deviare la nostra rotta e affidare al Patriarcato Latino di Gerusalemme il compito di consegn - facebook.com Vai su Facebook
Maria Elena Delia, chi è la portavoce italiana della Flotilla: torinese, 55 anni, insegnante di matematica e fisica - La portavoce italiana della Flotilla rientra «al fine di condurre un dialogo diretto con le istituzioni per garantire l'incolumità ... Da ilmessaggero.it
Flotilla, portavoce italiana rientra per «dialogo con istituzioni». Mattarella: «Accogliete la mediazione». Nave spagnola Furor fornirà protezione - «Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre ... Scrive ilmessaggero.it