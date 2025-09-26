Flotilla per Gaza respinge l’appello di Mattarella | Non possiamo accettare E’ polemica
Sergio Mattarella La Global Sumud Flotilla respinge l’appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di deviare la propria rotta verso Gaza e affidare al Patriarcato Latino di Gerusalemme la consegna degli aiuti umanitari raccolti per la popolazione palestinese. La decisione, comunicata oggi da un portavoce dell’iniziativa, ha scatenato le reazioni del governo italiano e sollevato interrogativi sulla sicurezza dell’operazione in acque internazionali. Il capo dello Stato aveva lanciato un accorato appello per “preservare l’obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza” di Gaza, dove “il valore della vita umana viene gravemente calpestato con disumane sofferenze”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: flotilla - gaza
Dello Strologo e la Flotilla per Gaza: “I 40mila veri costruttori di pace lontani dai veleni social”
Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
La #Flotilla fa rotta su #Gaza "No Comment" original #Play2000 Un racconto diretto e immersivo per entrare nel cuore dei fatti Contenuti @Reuters #GlobalSumudFlotilla #Israele #Palestina #GretaThunberg - X Vai su X
Appello del presidente alla Flotilla verso Gaza Dal nostro laboratorio di giornalismo per gli italiani all'estero www.litaliano.press #NANOTV - facebook.com Vai su Facebook
La Flotilla decisa a salpare per Gaza, ma c'è chi decide di scendere (anche tra gli italiani) - Le imbarcazioni sono ancorate al largo di Creta, mancano quattro giorni di navigazione prima di arrivare nei pressi della Striscia. Segnala corriere.it
Flotilla, Crosetto: «Pericoli se forza il blocco». Respinta la proposta italiana sugli aiuti, ma canale aperto con la Cei - La Global Sumud Flotilla dice no al tentativo di mediazione italiana. Secondo ilgazzettino.it