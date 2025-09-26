Flotilla per Gaza respinge l’appello di Mattarella | Non possiamo accettare E’ polemica

Sergio Mattarella La Global Sumud Flotilla respinge l’appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di deviare la propria rotta verso Gaza e affidare al Patriarcato Latino di Gerusalemme la consegna degli aiuti umanitari raccolti per la popolazione palestinese. La decisione, comunicata oggi da un portavoce dell’iniziativa, ha scatenato le reazioni del governo italiano e sollevato interrogativi sulla sicurezza dell’operazione in acque internazionali. Il capo dello Stato aveva lanciato un accorato appello per “preservare l’obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza” di Gaza, dove “il valore della vita umana viene gravemente calpestato con disumane sofferenze”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

