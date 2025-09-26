Flotilla | Non possiamo accogliere l’appello del presidente Mattarella Il capo dello Stato e l’invito a dire sì al patriarcato di Gerusalemme

«Condividiamo l’appello ma non possiamo accettare questa proposta perché arriva per evitare che le nostre barche navighino in acque internazionali con il rischio di essere attaccati». Con le parole di Maria Elena Delia, portavoce per l’Italia della Global Sumud Flotilla, le navi dirette a Gaza dicono no all’appello del presidente del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato aveva invitato la Sumud ad accettare la proposta di mediazione offerta dal Patriarcato di Gerusalemme. Non convincendo però la flotta. «La questione degli aiuti è importantissima – sottolinea Delia – Noi siamo pronti a valutare delle mediazioni, ma non cambiando rotta perché significa ammettere che si lascia operare un governo in modo illegale senza poter fare nulla». 🔗 Leggi su Open.online