L’annuncio è di quelli destinati a generare attenzione e dibattito: una nuova flotta si prepara a salpare da Catania con destinazione Gaza. L’iniziativa, promossa da Thousand Madleens to Gaza & Freedom Flotilla Coalition e resa pubblica anche attraverso il sindacato Usb, è un atto di sfida diretta al blocco marittimo imposto da Israele sulla Striscia. L’appuntamento per la partenza è fissato per domani, 27 settembre, alle ore 17:00, dal pittoresco porticciolo di San Giovanni Li Cuti. Questa mobilitazione non è semplicemente un trasporto di aiuti, ma un gesto politico e umanitario mirato a infrangere l’isolamento della popolazione gazawi e a puntare i riflettori internazionali su una situazione che gli organizzatori definiscono come insostenibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Flotilla, non è possibile! Sta succedendo proprio adesso: un’altra