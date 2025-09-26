Flotilla Meloni | Grazie alle opposizioni non assecondare l' azione di forza
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, questa mattina si è esposto sulla Flotilla e ha chiesto buon senso agli attivisti, chiedendo di " evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona ". Una appello accorato, quasi da "padre", o da "nonno", da parte del Capo dello Stato, che inizialmente è stato nettamente rifiutato da parte degli attivisti, che però poi sembrano averci ripensato tanto che la portavoce italiana è in viaggio verso Roma per un confronto istituzionale. L'intervento di Mattarella ha messo in crisi le opposizioni, che finora hanno sempre sostenuto senza esitazione l'azione della Flotilla, tanto che a bordo ci sono esponenti di Pd-M5s-Avs, che hanno impiegato del tempo a reagire, accogliendo l'appello del capo dello Stato anche se con qualche tentennamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
