Flotilla Meloni | grazie a Mattarella e a chi ha accolto suo appello
Roma, 26 set. (askanews) – “Rivolgo un ringraziamento ai partiti e agli esponenti di opposizione che, raccogliendo le sagge parole del Presidente Mattarella, al quale siamo grati, hanno invitato gli attivisti della Flotilla ad accettare le soluzioni alternative proposte e in particolare a consegnare gli aiuti a Cipro, al Patriarcato di Gerusalemme”. Lo scrive sui suoi profili social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “In questa fase – continua Meloni – è fondamentale lavorare per garantire l’incolumità delle persone coinvolte e non assecondare chi sostiene che l’obiettivo dell’iniziativa debba essere forzare il blocco navale israeliano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
