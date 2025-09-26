Flotilla Mattarella lancia appello agli attivisti | Accettate la mediazione non mettetevi in pericolo
In una nota firmata e pubblicata dal Quirinale, il Presidente della Repubblica invita coloro che si trovano a bordo della spedizione a rivalutare la proposta di mediazione del Patriarcato Latino per la consegna degli aiuti a Gaza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
