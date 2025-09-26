Flotilla Mattarella interviene e rilancia la proposta di governo | Salvate l' incolumità accettate disponibilità della Chiesa per distribuire aiuti

Ilgiornaleditalia.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presidente della Repubblica si è rivolto all'equipaggio con un comunicato nel quale ha chiesto di accettare la mediazione per tutelare "l'incolumità" e garantire che gli aiuti umanitari giungano a destinazione "Raccogliete la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme di c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

flotilla mattarella interviene e rilancia la proposta di governo salvate l incolumit224 accettate disponibilit224 della chiesa per distribuire aiuti

© Ilgiornaleditalia.it - Flotilla, Mattarella interviene e rilancia la proposta di governo: "Salvate l'incolumità, accettate disponibilità della Chiesa per distribuire aiuti"

In questa notizia si parla di: flotilla - mattarella

Flotilla, salpata la nave spagnola che fornirà protezione alle imbarcazioni dirette a Gaza: ecco il pattugliatore ?Furor?. Mattarella: non mettere in pericolo vostra incolumità

Mo: appello Mattarella a Flotilla, 'accogliete disponibilità Patriarcato latino Gerusalemme'

Flotilla: appello di Mattarella, considerare l’offerta di Pizzaballa Situazione estremamente preoccupante. A bordo anche volontari pugliesi

flotilla mattarella interviene rilanciaCaso Flotilla, il colloquio Meloni-Mattarella. Poi il presidente interviene in maniera netta per la mediazione - Il Capo dello Stato entra (da paciere) nel violento scontro tra maggioranza e opposizione sul destino della Flotilla ... Segnala roma.corriere.it

flotilla mattarella interviene rilanciaMattarella alla Flotilla: "Non mettete a rischio la vostra incolumità" - Dopo aver affondato la mediazione italiana, la missione pro Pal continua il suo viaggio: "Non siamo noi a dover cambiare rotta". Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Mattarella Interviene Rilancia