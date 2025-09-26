Flotilla Mattarella | Iniziativa di valore far arrivare aiuti a Gaza

Appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’equipaggio della Global Sumud Flotilla, in viaggio verso Gaza. “Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona. A questo scopo e al fine di salvaguardare il valore dell’iniziativa assunta – valore che si è espresso con ampia risonanza e significato – appare necessario preservare l’obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza”, si legge testo dell’appello firmato da Mattarella e rivolto alle donne e agli uomini della Flotilla. 🔗 Leggi su Lapresse.it

