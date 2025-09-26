Flotilla Mattarella chiede riflessione | opposizioni e governo uniti sull’appello
L’appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella agli attivisti della Flotilla, invitati a valutare la disponibilità del Patriarcato latino di Gerusalemme a farsi carico della consegna degli aiuti umanitari a Gaza, raccoglie il consenso trasversale delle forze politiche. Pur riconoscendo “il valore” della missione in mare, il Capo dello Stato ha richiamato l’attenzione sulla priorità assoluta: “la salvaguardia dell’incolumità delle persone coinvolte”. Dalle opposizioni arrivano attestati di stima. Per il Pd, il responsabile esteri Peppe Provenzano sottolinea come “le parole del presidente riconoscano l’alto valore della missione e rinnovino la condanna per le sofferenze disumane subite dalla popolazione di Gaza”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
L'appello di Mattarella alla Flotilla: "Accolga la mediazione del card. Pizzaballa". Il no degli attivisti - Il capo dello stato invita a raccogliere la proposta del Patriarcato Latino di Gerusalemme per "far pervenire gli aiuti alla popolazione" ma senza "porre a rischio l'incolumità" degli attivisti. Da ilfoglio.it
La Flotilla respinge l’appello di Mattarella ma le trattative proseguono - La portavoce della missione Delia rientrerà in Italia “al fine di condurre un dialogo diretto con le istituzioni”. Come scrive lanotiziagiornale.it