Flotilla Mattarella chiede agli attivisti di fermarsi | Non mettete in pericolo la vostra incolumità Ma la missione continua

La Flotilla è pronta a ripartire. Direzione Gaza. Il tracker che monitora la missione mostra le imbarcazioni ancora ferme sull'isola di Koufonisi, a sud di Creta. Una sosta non prevista, ma necessaria per fare il punto della situazione e permettere di scendere a chi non vuole più proseguire. Da. 🔗 Leggi su Today.it

Flotilla, salpata la nave spagnola che fornirà protezione alle imbarcazioni dirette a Gaza: ecco il pattugliatore ?Furor?. Mattarella: non mettere in pericolo vostra incolumità

Mo: appello Mattarella a Flotilla, 'accogliete disponibilità Patriarcato latino Gerusalemme'

Flotilla: appello di Mattarella, considerare l’offerta di Pizzaballa Situazione estremamente preoccupante. A bordo anche volontari pugliesi

