Flotilla Mattarella | Accogliete la mediazione Non mettete a rischio vostra incolumità Nave spagnola Furor fornirà protezione Nuova flotta di barche in partenza da Catania
«Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a.
Flotilla, salpata la nave spagnola che fornirà protezione alle imbarcazioni dirette a Gaza: ecco il pattugliatore ?Furor?. Mattarella: non mettere in pericolo vostra incolumità
Mo: appello Mattarella a Flotilla, 'accogliete disponibilità Patriarcato latino Gerusalemme'
Flotilla: appello di Mattarella, considerare l’offerta di Pizzaballa Situazione estremamente preoccupante. A bordo anche volontari pugliesi
Flotilla, appello di Mattarella: «Accogliete la mediazione. Non mettete a rischio vostra incolumità». Nave spagnola Furor fornirà protezione alle imbarcazioni dirette a Gaza - «Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre ...
L'appello di Mattarella alla Flotilla: "Evitare rischi, accogliete la mediazione" - Il capo dello Stato definisce la missione in mare diretta a Gaza di "valore" e invita le persone a bordo a raccogliere la disponibilità offerta dal ...