Flotilla l’attivista italiana Moscarelli | Aiuti per Gaza? Non è obiettivo principale | vogliamo rompere il blocco navale

«Il nostro è un atto politico» dice senza giri di parole Simona Moscarelli della Global Sumud Flottila ai delegati della Cgil a Roma. Dopo i ripetuti rifiuti a valutare una variazione nella rotta della flotta diretta a Gaza, con l’invito a fermarsi a Cipro per consegnare gli aiuti a mediatori del Vaticano, l’operatrice umanitaria, che collabora con Emergency e l’agenzia Onu per le Migrazioni (Iom) ha messo in chiaro che gli aiuti per la popolazione di Gaza in realtà non sono la priorità delle navi diretta verso la Striscia. «Vogliamo creare un corridoio umanitario stabile, vogliamo rompere il blocco navale degli israeliani ». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: flotilla - attivista

Freedom Flotilla, soldati Idf a bordo al largo della costa di Gaza. Tra gli arrestati anche l'attivista messinese Antonio Mazzeo

Attivista Flotilla, 'causa ad Israele per sequestro'

"Sequestro illegale". L'attivista pro Pal della Freedom Flotilla fa causa a Israele

Tommaso Bortonazzi, attivista dei Castelli Romani, ha salpato da Creta con la Flotilla Sumud verso Gaza. Cresce il sostegno dal territorio e la mobilitazione #castellinotizie - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, contesta la presenza di un attivista Lgbtq+: coordinatore di Tunisi lasciato a terra - X Vai su X

Flotilla, l’attivista italiana Moscarelli: «Aiuti per Gaza? Non è obiettivo principale: vogliamo rompere il blocco navale» - A esplicitare l’obiettivo della spedizione umanitaria è stata Simona Moscarelli: «Vogliamo che questo genocidio cessi il prima possibile. Si legge su open.online

La lite su Flotilla irrompe nella politica italiana: i pro e contro della polemica - La Flotilla è ancora in mezzo al mare lontana dalla costa di Gaza eppure in Italia il solito gioco del si e del no non si ferma. Lo riporta blitzquotidiano.it