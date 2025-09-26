Flotilla l’appello di Mattarella

Un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Flotilla, l’appello di Mattarella

In questa notizia si parla di: flotilla - appello

L’appello dei due italiani dalla barca Handala della Freedom Flotilla. I loro post

Enrico Galiano, l'appello a sostegno della Global Sumud Flotilla: «Peggiore di non agire, fare finta di non aver sentito»

Enrico Galiano, l'appello a sostegno della Global Sumud Flotilla: «Peggiore di non agire, fare finta di non aver sentito»

ROMPIAMO IL BLOCCO DI GAZA! Comunicato e appello alla mobilitazione delle realtà palestinesi in Italia in appoggio alla Freedom Flottila CONTRO IL BLOCCO, IL GENOCIDIO E L'OCCUPAZIONE La Freedom Flotilla è una campagna marittima internazion - facebook.com Vai su Facebook

Spoleto in piazza per la Global Sumud Flotilla: Landini presente, appello a Governo e istituzioni - X Vai su X

Il presidente Mattarella chiede alla Flotilla per Gaza di fermarsi a Cipro e non mettersi in pericolo - Negli scorsi giorni è emersa l'ipotesi di consegnare gli aiuti trasportati dalla Global Sumud Flotilla a Cipro, al patriarcato di Gerusalemme, e da qui ... Secondo fanpage.it

L'appello di Mattarella alla Flotilla: 'Accolga la mediazione del Patriarcato Latino' - L'intervento del presidente sulla missione degli attivisti che si erano detti intenzionati a proseguire per Gaza (ANSA) ... Da ansa.it