Flotilla l’appello di Mattarella | Non mettete a rischio la vostra incolumità
Il messaggio del presidente della Repubblica: “Le donne e gli uomini della missione raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
L’appello dei due italiani dalla barca Handala della Freedom Flotilla. I loro post
Enrico Galiano, l'appello a sostegno della Global Sumud Flotilla: «Peggiore di non agire, fare finta di non aver sentito»
ROMPIAMO IL BLOCCO DI GAZA! Comunicato e appello alla mobilitazione delle realtà palestinesi in Italia in appoggio alla Freedom Flottila CONTRO IL BLOCCO, IL GENOCIDIO E L'OCCUPAZIONE La Freedom Flotilla è una campagna marittima internazion
Spoleto in piazza per la Global Sumud Flotilla: Landini presente, appello a Governo e istituzioni
Flotilla, Mattarella: “Iniziativa di valore, far arrivare aiuti a Gaza” - Appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'equipaggio della Global Sumud Flotilla, in viaggio verso Gaza. Da lapresse.it
