Flotilla l’appello di Mattarella | Non mettete a rischio la vostra incolumità

Ilsecoloxix.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il messaggio del presidente della Repubblica: “Le donne e gli uomini della missione raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

flotilla l8217appello di mattarella non mettete a rischio la vostra incolumit224

© Ilsecoloxix.it - Flotilla, l’appello di Mattarella: “Non mettete a rischio la vostra incolumità”

In questa notizia si parla di: flotilla - appello

L’appello dei due italiani dalla barca Handala della Freedom Flotilla. I loro post

Enrico Galiano, l'appello a sostegno della Global Sumud Flotilla: «Peggiore di non agire, fare finta di non aver sentito»

Enrico Galiano, l'appello a sostegno della Global Sumud Flotilla: «Peggiore di non agire, fare finta di non aver sentito»

flotilla l8217appello mattarella metteteFlotilla, Mattarella: “Iniziativa di valore, far arrivare aiuti a Gaza” - Appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'equipaggio della Global Sumud Flotilla, in viaggio verso Gaza. Da lapresse.it

FLASH: Mattarella alza la voce, l'appello a Flotilla: "Non mettete a rischio la vostra incolumità” - "Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolu ... Riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla L8217appello Mattarella Mettete