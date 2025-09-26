Flotilla l’appello di Mattarella La portavoce rientra in Italia

Tv2000.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caso Flottilla, l’appello del Presidente Mattarella: raccolga la disponibilità del Patriarcato a consegnare gli aiuti evitando di porre a rischio l’incolumità di ogni persona. E in risposta alle istanze sollevate dal Governo e dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la delegazione italiana del Global Movement to Gaza ha ritenuto opportuno richiedere la presenza in Italia della portavoce Maria Elena Delia per condurre un dialogo diretto con le istituzioni. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

