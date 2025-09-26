Flotilla l' appello di Mattarella | Evitate i rischi Gli attivisti pronti a ripartire | Navighiamo verso il popolo palestinese

Today.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Flotilla è pronta a ripartire. Direzione Gaza. Il tracker che monitora la missione mostra le imbarcazioni ancora ferme sull'isola di Koufonisi, a sud di Creta. Una sosta non prevista, ma necessaria per fare il punto della situazione e per permettere di scendere a chi non vuole più proseguire. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotilla - appello

L’appello dei due italiani dalla barca Handala della Freedom Flotilla. I loro post

Enrico Galiano, l'appello a sostegno della Global Sumud Flotilla: «Peggiore di non agire, fare finta di non aver sentito»

Enrico Galiano, l'appello a sostegno della Global Sumud Flotilla: «Peggiore di non agire, fare finta di non aver sentito»

flotilla appello mattarella evitateL'appello di Mattarella alla Flotilla: "Accolga la mediazione del Patriarcato Latino di Gerusalemme" - "Al fine di salvaguardare il valore dell'iniziativa assunta appare necessario preservare l'obiettivo di ... Come scrive ilfoglio.it

flotilla appello mattarella evitateL'appello di Mattarella alla Flotilla: "Consegnate in sicurezza gli aiuti al Patriarcato Latino" - Il presidente della Repubblica si rivolge agli uomini e alle donne della missione umanitaria verso Gaza al fine di "evitare di porre a rischio ... huffingtonpost.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Appello Mattarella Evitate