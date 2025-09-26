Flotilla l’appello di Mattarella | Evitare rischi accogliete mediazione Meloni | Parole sagge
Un “appello”, accorato e rispettoso, umano e allo stesso tempo politico, “alle donne e agli uomini della Flotilla”. Che sono quelli a bordo delle imbarcazioni che puntano verso Gaza, certo. Ma anche le tante persone, diverse, che da terra in questi giorni hanno sostenuto la missione umanitaria e continuano a farlo. Sergio Mattarella, dopo aver seguito le operazioni dell’iniziativa sin dai suoi primi passi, decide di intervenire. Il Capo dello Stato lo fa, dopo aver sentito a più riprese Giorgia Meloni e i ministri competenti, nel momento forse più difficile. La mediazione e il ruolo della Chiesa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
