Flotilla la sindaca Carnevali scrive al Governo | Protezione per i partecipanti tra loro anche un nostro concittadino

Anche rispondendo alle numerose sollecitazioni ricevute in questi giorni da cittadine e cittadini, la Sindaca di Bergamo ha inviato una lettera al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e al Ministro della Difesa Guido Crosetto, per esprimere la propria vicinanza alla missione umanitaria per il trasporto di aiuti destinati al territorio della striscia di Gaza, un gesto significativo di solidarietà, oltre alla preoccupazione per la sicurezza dei partecipanti alla Global Sumud Flotilla. "Nella consapevolezza delle azioni intraprese e della presa di posizione chiara espressa da voi, Ministri, vi chiedo di garantire la protezione dei civili e il rispetto del diritto internazionale, e di esercitare la necessaria pressione diplomatica e politica perché cessino queste azioni pericolose e di intimidazione.

