Flotilla la portavoce italiana | Condividiamo appello Mattarella ma non possiamo accettarlo

Lapresse.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Noi non possiamo accettare" l'appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, "perché questa proposta arriva per evitare che le nostre barche navighino in acque internazionali con il rischio d'essere attaccate. Come dire 'se vi volete salvare, noi non possiamo chiedere a chi vi attaccherà di non attaccarvi, malgrado sia un reato, chiediamo a voi di scansarvi '. Questo nodo legale non è solo una questione di principio, è una questione sostanziale all'origine del fatto che fino ad ora la stessa entità che ha creato questo cortocircuito, cioè Israele, sta commettendo un genocidio senza che nessuno dei nostri governi abbia ancora avuto il coraggio di porre sanzioni, porre embargo sulle armi, chiudere una parte dei rapporti commerciali ".

