flotilla la marina militare israeliana pronta a intercettarla

Liberoquotidiano.it | 26 set 2025

La Marina israeliana è pronta a intercettare la Global Sumud Flotilla, la missione di attivisti che sta dirigendo decine di imbarcazioni verso Gaza per spezzare il blocco israeliano della Striscia. Lo ha dichiarato il portavoce delle Idf (Forze di Difesa israeliane), il generale di brigata Effie Defrin, in una conferenza stampa. "Stiamo seguendo questa flottiglia; abbiamo esperienza in passato, ma questa è diversa, con decine di imbarcazioni", ha detto Defrin in risposta a una domanda. Ha affermato che la Marina è "pronta a difendere i confini di Israele in mare. Siamo preparati, e la Marina è pronta". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

