Flotilla la marina militare israeliana pronta a intercettarla
La Marina israeliana è pronta a intercettare la Global Sumud Flotilla, la missione di attivisti che sta dirigendo decine di imbarcazioni verso Gaza per spezzare il blocco israeliano della Striscia. Lo ha dichiarato il portavoce delle Idf (Forze di Difesa israeliane), il generale di brigata Effie Defrin, in una conferenza stampa. "Stiamo seguendo questa flottiglia; abbiamo esperienza in passato, ma questa è diversa, con decine di imbarcazioni", ha detto Defrin in risposta a una domanda. Ha affermato che la Marina è "pronta a difendere i confini di Israele in mare. Siamo preparati, e la Marina è pronta". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Gaza, la nave di Freedom Flotilla si avvicina alla costa: “La marina di Israele è diretta verso di noi per fermarci”
Freedom Flotilla, lo scontro via radio tra gli attivisti e la marina di Israele prima del blocco: «Siete gli unici responsabili». La risposta della militante a bordo – Il video
La Cgil marina il lavoro e rema per Flotilla
Mentre il ministro Crosetto annuncia la partenza di una seconda fregata, la notizia che anche La Spagna invierà una nave della Marina militare per assistere la Flotilla diretta a Gaza
"La Marina israeliana è pronta a intercettare la Flotilla", lo ha dichiarato il portavoce delle Idf, Effie Defrin, nel corso di una conferenza stampa. "Stiamo seguendo la Flotilla, abbiamo l'esperienza del passato, ma stavolta è diverso, con decine di imbarcazioni"
Flotilla, Crosetto: "Inviamo anche nave Alpino, ma non possiamo proteggerli se entrano in acque israeliane" - Il ministro della Difesa Crosetto, in un'informativa alla Camera, ha spiegato cosa sta facendo il governo per proteggere gli italiani a bordo della Global
FLOTILLA/ Il piano della Meloni (d'accordo con Israele) per salvare gli equipaggi - Quando la Flotilla arriverà al blocco navale, sarà attaccata da Israele.