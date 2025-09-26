Flotilla la Farnesina avverte gli italiani | Sconsigliato proseguire

ABBONATI A DAYITALIANEWS Gli attivisti rifiutano la mediazione e insistono: “Rotta diretta su Gaza”. La missione della Global Sumud Flotilla ha respinto la proposta di mediazione italiana e conferma la propria intenzione di proseguire verso Gaza. “ Non lasceremo gli aiuti a Cipro: il nostro obiettivo è rompere l’assedio della Striscia. Le nostre 50 imbarcazioni continueranno fino a Gaza”, dichiarano gli attivisti. Ma la prospettiva appare rischiosa. Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha ribadito che “Israele non consentirà alle navi di entrare in una zona di combattimento attiva né di violare un blocco navale legittimo”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

