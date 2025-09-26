Flotilla la Farnesina avverte gli italiani | Sconsigliato proseguire

Gli attivisti rifiutano la mediazione e insistono: "Rotta diretta su Gaza". La missione della Global Sumud Flotilla ha respinto la proposta di mediazione italiana e conferma la propria intenzione di proseguire verso Gaza. " Non lasceremo gli aiuti a Cipro: il nostro obiettivo è rompere l'assedio della Striscia. Le nostre 50 imbarcazioni continueranno fino a Gaza", dichiarano gli attivisti. Ma la prospettiva appare rischiosa. Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar ha ribadito che "Israele non consentirà alle navi di entrare in una zona di combattimento attiva né di violare un blocco navale legittimo".

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

Flotilla per Gaza colpita al largo di Creta: danni a tre imbarcazioni, Farnesina interviene a tutela degli italiani

Global Sumud Flotilla attaccata con droni, due imbarcazioni colpite: «Esplosioni a bordo». La Farnesina: «Tutelare le persone a bordo»

flotilla farnesina avverte italianiFlotilla, le notizie in diretta | La missione rinuncia alla mediazione italiana: «Andiamo avanti». La Farnesina: «Sconsigliato proseguire» - Le notizie di venerdì 26 settembre sulla missione per portare aiuti a Gaza. Riporta corriere.it

flotilla farnesina avverte italianiGaza, Flotilla dice ‘no’ a proposta Italia su aiuti a Cipro. Farnesina avverte: “Chi prosegue rischia in proprio” - La delegazione italiana del Global Movement to Gaza, a nome del Comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, ha comunicato alle autorità italiane di non accettare la proposta ricevuta mercoledì ”su ... padovanews.it scrive

