Flotilla la Farnesina avverte gli italiani | Sconsigliato proseguire
ABBONATI A DAYITALIANEWS Gli attivisti rifiutano la mediazione e insistono: “Rotta diretta su Gaza”. La missione della Global Sumud Flotilla ha respinto la proposta di mediazione italiana e conferma la propria intenzione di proseguire verso Gaza. “ Non lasceremo gli aiuti a Cipro: il nostro obiettivo è rompere l’assedio della Striscia. Le nostre 50 imbarcazioni continueranno fino a Gaza”, dichiarano gli attivisti. Ma la prospettiva appare rischiosa. Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha ribadito che “Israele non consentirà alle navi di entrare in una zona di combattimento attiva né di violare un blocco navale legittimo”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: flotilla - farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
Flotilla per Gaza colpita al largo di Creta: danni a tre imbarcazioni, Farnesina interviene a tutela degli italiani
Global Sumud Flotilla attaccata con droni, due imbarcazioni colpite: «Esplosioni a bordo». La Farnesina: «Tutelare le persone a bordo»
La Farnesina agli italiani della Flotilla: "Sconsigliato proseguire" #israele #guerra #gaza #25settembre - X Vai su X
La Farnesina agli italiani sulla Flotilla: 'Sconsigliato proseguire. Il governo italiano fornirà assistenza a chi si ferma in Grecia, gli altri si assumono personalmente i rischi' #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/09/25/flotilla-la-farnesina-agli-italiani- - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, le notizie in diretta | La missione rinuncia alla mediazione italiana: «Andiamo avanti». La Farnesina: «Sconsigliato proseguire» - Le notizie di venerdì 26 settembre sulla missione per portare aiuti a Gaza. Riporta corriere.it
Gaza, Flotilla dice ‘no’ a proposta Italia su aiuti a Cipro. Farnesina avverte: “Chi prosegue rischia in proprio” - La delegazione italiana del Global Movement to Gaza, a nome del Comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, ha comunicato alle autorità italiane di non accettare la proposta ricevuta mercoledì ”su ... padovanews.it scrive