Flotilla in partenza da Creta Usb a Meloni | sciopero se attaccano le navi Salvini | I ragazzi in barca a vela si fermino
È arrivata all’ultima tappa, poi c’è Gaza: la Global Sumud Flotilla è in partenza dalle coste di Creta per raggiungere “le spiagge” della Striscia. La scorsa notte, informano gli attivisti, “abbiamo subito un duro colpo a causa di un guasto meccanico alla Family, una delle imbarcazioni guida della nostra Flotilla. Nonostante ciò le persone a bordo restano impegnate a portare a termine la missione. Lo spirito di Sumud che ci guida non può essere scalfito da guasti meccanici, condizioni avverse o qualunque tentativo di ostacolare la nostra missione di pace. Noi salperemo uniti nel nostro impegno per il popolo palestinese”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: flotilla - partenza
Milanesi in partenza per Gaza, Cgil e Caritas raccolgono fondi e cibo per la Global Flotilla
Oltre 40mila persone accompagnano la partenza della Global Sumud Flotilla da Genova. C’è anche la sindaca Salis: “Noi a fianco dei palestinesi”
Pesaro in mare per Gaza: in centinaia al porto per la partenza della Global Sumus Flotilla
La partenza della Freedom Flotilla da Otranto è stata rinviata perché le condizioni meteo marine dovrebbero peggiorare nelle prossime ore. Ma continua la raccolta di alimenti e medicinali che gli attivisti vogliono portare a Gaza. Inizia - facebook.com Vai su Facebook
La Freedom Flotilla rinvia la partenza da Otranto: colpa del meteo sfavorevole - X Vai su X
Flotilla, salpata la nave spagnola che fornirà protezione alle imbarcazioni dirette a Gaza: ecco il pattugliatore “Furor”. Le barche in partenza da Creta - La nave di azione marittima “Furor” della Marina spagnola è salpata all'alba di oggi dal porto di Cartagena (Murcia) verso il Mediterraneo orientale ... Da ilmessaggero.it
Flotilla live tracker, dove si trovano ora le barche? L'attacco con droni al largo di Creta, arrivano altre imbarcazioni dalla Grecia - Attacchi a ripetizione contro la Global Sumud Flotilla nel cuore della notte, con bombe sonore, droni, spray urticanti e materiale non identificato. msn.com scrive