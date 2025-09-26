Flotilla il Pd si associa all’appello di Mattarella Tajani | Non si può dire no Conte agli attivisti | Riflettete bene
La maggioranza cavalca l’onda per scagliarsi contro la missione pro-Pal, il centrosinistra – con accenti diversi – fa appello al senso di responsabilità degli attivisti. In generale, però, l’appello di Sergio Mattarella alla Global Sumud Flotilla per consegnare gli aiuti al Patriarcato di Gerusalemme – abbandonando il piano di arrivare sulla costa di Gaza – incontra l’apprezzamento unanime della politica. Alla richiesta del capo dello Stato si associa totalmente il Pd, con una nota firmata dal vicesegretario Peppe Provenzano: “Le parole del presidente Sergio Mattarella sono importantissime, riconoscono l’alto valore della missione e, ancora una volta, rinnovano la condanna per le disumane sofferenze che subisce la popolazione di Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Saranno più di 20 le associazioni che aderiscono al presidio delle 11 in via Palazzo. Per fermare il massacro del popolo palestinese, a difesa della Global Sumud Flotilla. Ci vediamo di fronte al Municipio di #Mestre! ANPI Mestre Erminio Ferretto , ANPI Venez - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Il Pd critica Meloni sulle garanzie ai connazionali: “Risposta vaga ed evasiva” - Meloni critica l’iniziativa definendola rischiosa e in parte simbolica, ma garantisce la protezione dei parlamentari italiani a bordo. Da it.euronews.com
Attacco contro la Flotilla, Pd-M5s-Avs chiedono a Meloni di fare chiarezza, Tajani: “Non tocca a noi fare indagini” - M5s e Avs hanno chiesto a Meloni di chiarire in Aula la posizione del governo, dopo l’attacco subito in Tunisia dalla Global Sumud Flotilla, colpita ieri notte da un drone. Si legge su fanpage.it