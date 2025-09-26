Flotilla il Pd si associa all’appello di Mattarella Tajani | Non si può dire no Conte agli attivisti | Riflettete bene

Ilfattoquotidiano.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La maggioranza cavalca l’onda per scagliarsi contro la missione pro-Pal, il centrosinistra – con accenti diversi – fa appello al senso di responsabilità degli attivisti. In generale, però, l’appello di Sergio Mattarella alla Global Sumud Flotilla per consegnare gli aiuti al Patriarcato di Gerusalemme – abbandonando il piano di arrivare sulla costa di Gaza – incontra l’apprezzamento unanime della politica. Alla richiesta del capo dello Stato si associa totalmente il Pd, con una nota firmata dal vicesegretario Peppe Provenzano: “Le parole del presidente Sergio Mattarella sono importantissime, riconoscono l’alto valore della missione e, ancora una volta, rinnovano la condanna per le disumane sofferenze che subisce la popolazione di Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

flotilla il pd si associa all8217appello di mattarella tajani non si pu242 dire no conte agli attivisti riflettete bene

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, il Pd si associa all’appello di Mattarella. Tajani: “Non si può dire no”. Conte agli attivisti: “Riflettete bene”

In questa notizia si parla di: flotilla - associa

Flotilla, Il Pd critica Meloni sulle garanzie ai connazionali: “Risposta vaga ed evasiva” - Meloni critica l’iniziativa definendola rischiosa e in parte simbolica, ma garantisce la protezione dei parlamentari italiani a bordo. Da it.euronews.com

Attacco contro la Flotilla, Pd-M5s-Avs chiedono a Meloni di fare chiarezza, Tajani: “Non tocca a noi fare indagini” - M5s e Avs hanno chiesto a Meloni di chiarire in Aula la posizione del governo, dopo l’attacco subito in Tunisia dalla Global Sumud Flotilla, colpita ieri notte da un drone. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Pd Associa All8217appello