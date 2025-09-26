Flotilla Giorgia Meloni | Forzare il blocco navale? Scelta estremamente pericolosa

Giorgia Meloni torna a parlare della Flotilla. Il premier rivolge "un ringraziamento ai partiti e agli esponenti di opposizione che, raccogliendo le sagge parole del Presidente Mattarella - al quale siamo grati - hanno invitato gli attivisti della Flotilla ad accettare le soluzioni alternative proposte e in particolare a consegnare gli aiuti a Cipro, al Patriarcato di Gerusalemme". Come ribadito, "in questa fase è fondamentale lavorare per garantire l'incolumità delle persone coinvolte e non assecondare chi sostiene che l'obiettivo dell'iniziativa debba essere forzare il blocco navale israeliano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Flotilla, Giorgia Meloni: "Forzare il blocco navale? Scelta estremamente pericolosa"

